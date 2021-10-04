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Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin girişimleri sonucu ilçe merkezinde görev yapan 7 mahalle muhtarı ve basın mensupları Karadeniz Bölgesi'ni gezdi.

BULANIK, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin girişimleri sonucu ilçe merkezinde görev yapan 7 mahalle muhtarı ve basın mensupları Karadeniz Bölgesi'ni gezdi.

Karadeniz'in doğal güzelliklerinin yerinde görüldüğü gezi Trabzon merkezde başladı. Geceyi burada geçiren kafile, Trabzon Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırını gezdikten sonra daha önce Bulanık ilçesinde görev yapan ve şimdi Trabzon Vali Yardımcısı olan Ömer Şahin'i ziyaret etti. Daha sonra Trabzon merkezde Boz Tepe ve Atatürk Köşkü'nü gezen kafile, Vakfıkebir Kaymakamlığı görevinde bulunan Hacı Arslan Uzan'ı da ziyaret ederek Uzungöl turu yaptı. Rize'de de kalarak Aydar Yaylası'na çıkan kafile, Artvin ve Erzurum'u da gezdikten sonra Bulanık'a geri döndü.

Geziyle ilgili açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, "Çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızı ve basın mensuplarımızı yoğun koşuşturmadan bir nebze olsun kopararak böylesi önemli bir aktiviteyle hem dinlenmelerini hem de Karadeniz'in doğal güzelliklerini görmelerini istedik. Moral motivasyonlarını yükseltmek ve verimliliklerini artırmak için bu etkinliğe imza attık. Güzel bir gezi programı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Muhtarlar ise tarihi ve doğa dokusuyla insanları etkileyen Karadeniz'e yönelik düzenlenen gezi için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'ye teşekkür ettiler.

Bilican Gazetesi Sayfa Editörü Galip Kılınç ve Bulanık Murat Haber Gazetesi Sayfa Editörü Mehmet Fideyil Temel de, yapılan gezi etkinliğine kendilerini de dahil eden Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi'ye ve yakın ilgilerinden dolayı Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'a teşekkür ettiler. - MUŞ

Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

Bulanıklı muhtarlar ve gazeteciler Karadeniz'i gezdi

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