Bölücü kebapçılar kimdir, Bölücü kebapçılar konusu nedir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında kullandığı "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla açıklık getirdi. Peki, Bölücü kebapçılar kimdir, Bölücü kebapçılar konusu nedir?
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadeleriyle kafaları karıştırdı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi. Peki, Bölücü kebapçılar kimdir, Bölücü kebapçılar konusu nedir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadeleriyle kafaları karıştırdı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Yönter, HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görülüyor.
Yönter, paylaştığı fotoğrafın üzerine de "Bölücükebapçılar" etiketini düştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açılamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan imalı bir paylaşım geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' şu ifadelerle sıraladı: ''Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?''
Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.
Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, ''Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?'' yanıtını verdi.
Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, şu yanıtı verdi: ''Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.''