Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadeleriyle kafaları karıştırdı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi. Peki, Bölücü kebapçılar kimdir, Bölücü kebapçılar konusu nedir?

BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR KİMDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadeleriyle kafaları karıştırdı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YEMEK YERKEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yönter, HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görülüyor.

Yönter, paylaştığı fotoğrafın üzerine de "Bölücükebapçılar" etiketini düştü.

MİLOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açılamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan imalı bir paylaşım geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' şu ifadelerle sıraladı: ''Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?''

MHP'DEN YANIT

Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.

Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, ''Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?'' yanıtını verdi.

MİLOR'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM

Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, şu yanıtı verdi: ''Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.''

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