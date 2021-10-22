Bolu'da yayla evinde 1400 şişe kaçak içki yakalandı
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda bir yayla evinde 1400 şişe kaçak içki ele geçirildi.
BOLU (AA) - Bolu'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda bir yayla evinde 1400 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı bir yayla evinde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenlenen evde, 1400 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri