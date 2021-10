BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - BODRUM BELEDİYESİ SARI YAZ KALE KONSERLERİ DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri başladı. Ücretsiz halk konserlerinin ilkinde Derya Uluğ sahne aldı. Konsere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve çok sayıda müziksever katıldı.

Geçtiğimiz temmuz ayında başlayan ve iki etap halinde gerçekleşen 'Bodrum Belediyesi Kale Konserleri' dizisinde, Yeşim Salkım, Şevval Sam, Ferhat Göçer, Sakiler, Uzi, Zehra ve Rana gibi ünlü sanatçılar Bodrum Kuzey Hendeği'nde sahne almıştı. Halkın büyük ilgi gösterdiği konserler dizisinin bir yenisi daha Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ve Bodrum'da faaliyet gösteren markaların da sponsorluk desteği ile organize edilen 'Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri' Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde yoğun bir katılımın olduğu Derya Uluğ Konseri ile başladı. Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçılarından olan Derya Uluğ muhteşem sahne performansıyla sevilen şarkılarını sevenleri ile birlikte söyledi.

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "90'lı yıllarda Bodrum'un müzik festivalleri vardı, yaz boyunca Bodrum Kalesi'nde çeşitli ücretsiz konserler olurdu ve bizler bütün aile toplanıp konserlere gelirdik. Sonra bu bir süre devam etti ve ardından kesintiye uğradı. İşte biz o 90'lı yıllardaki güzel atmosferi, o birlikteliği, o kucaklaşmayı tekrar yaşamak için bu yıl yaz boyu ve yaz sonrası ücretsiz konserlerle sizlerle buluşmak istedik. Bodrum'u 12 ay canlı tutmak için çeşitli etkinlikler yapmaya karar verdik. Çünkü Bodrum zaten yaz kış çok güzel bir yer ve bu sebeple bu etkinliklerin devam etmesi lazım. Özellikle Bodrum'un güzel sarı yazında sizlerle tekrar bu sahnede buluştuğumuz için çok mutluyum. Hüseyin Başkan'a ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Bu organizasyonları planlarken belediyemizin bütçesini sarsmayacak şekilde yapmak istedik. Bodrum'a gönül vermiş sponsorlarımız da bu fikre sahip çıktılar ve konserlerimize destek oldular. Büyük ölçüde sponsor desteğiyle bu konserleri sizlerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda bir sponsor markası Bodrum markasıyla buluşursa değer kazanır, Bodrum buluştuğu herkese değer katar. " dedi.

BAŞKAN ARAS: 15 GÜN SÜRECEK BİR YILBAŞI FESTİVALİ PLANLIYORUZ

Şu anda Bodrum'da her köşede bir sanat ve kültür faaliyeti yapıldığına dikkat çeken Başkan Aras, "Şimdi büyük bir tiyatro atağı başlatıyoruz. Ekim ayından itibaren her hafta çocuk oyunları da dahil olmak üzere en az 4 oyun sahnelenecek. Ayda 16 oyun sahneleyerek bütün yıl boyunca tiyatroyla sizleri buluşturacağız. Resim sergileri ve sempozyumlar devam ederken müzik de devam edecek. Sokakta müzik yapacağız ve her köşe başında Bodrum'un sanatçıları müzik yapacak. Aynı zamanda 15 günlük bir yılbaşı festivali planlıyoruz. Sokakta eğleneceğiz, alışveriş yapacağız, konserlerimiz olacak. Bu bize pandeminin el verdiği ölçüde daha fazla bir araya gelme daha fazla kucaklaşma, hayatın sıkıntılarından uzaklaşma ve Bodrum'un binlerce yıldır insana huzur veren havasını yaşama imkanı verecek. ve bunlar yıl boyu devam edecek. Sizlerden ricam sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bu etkinliklerimizden haber dar olmanız ve katılım sağlamanız. " diye konuştu.

Yapılacak etkinlikleri Bodrum yarımadasında bulunan mahallelere de yayacaklarını ifade eden Başkan Aras, " Mumcular'da, Turgutreis'te, Gündoğan'da, Yalıkavak'ta yani her tarafta Bodrum'u sanatla ücretsiz buluşturacağız. Sanatla halkımızın arasındaki bütçeyi kaldıracağız. Belediyemizin görevlerinden birisi de budur. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hiçbir kar amacı olmadan halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. " dedi.

Bodrum Kalesi sahnesinde birçok önemli sanatçının çok güzel konserleri ve anıları olduğunu söyleyen Derya Uluğ, "Bodrum'un sarı yazında ve bence en güzel günlerinden birisindeyiz. Bizleri burada siz değerli müzik severlerle tekrar buluşturduğu için başta sayın belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Demet Akalın, yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara moral desteği olmak amacıyla 9 Ekim günü saat 17: 00'de Mumcular Atatürk Meydanı'nda halk ile buluşarak ücretsiz konser verecek. Akalın, aynı gün saat 21. 00'de ise Bodrum Kalesi'nde sahne alacak.

17 Ekim tarihine kadar sürecek olan konserler dizisi ise şöyle:

9 Ekim Demet Akalın (saat 17: 00'de Mumcular - 19: 00'da ise Bodrum Kale)

10 Ekim Ozan Doğulu-Hera

14 Ekim Emre Kaya

15 Ekim Sinan Akçıl

16 Ekim Öykü Gürman

17 Ekim Merve Özbey

Kuzey Hendeği'nde düzenlenecek Sarı Yaz Konserleri'nin giriş biletleri, 20: 30'da başlayacak olan her konser günü öncesinde, Bodrum Kalesi önünden 10: 00 - 17: 00 saatleri arasında gişeden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Bilet temini esnasında vatandaşları aşı kartı veya PCR test sonucu sorulacak.

