Bodrum Belediyesi, 98.yıl coşkusunu meydanlara taşacak

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi, Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılına özel 3 gün sürecek bir program hazırladı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halkımızı Türk bayraklarıyla Bodrum, Turgutreis ve Yalıkavak meydanlarına bekliyoruz" dedi.

Bodrum Kaymakamlığı desteği ve Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında 3 gün sürecek bir program hazırlandı. Meydanlarda düzenlenecek konser etkinliklerinin yanı sıra, 29 Ekim akşamı fener alayları düzenlenecek. 27 Ekim akşamı Bodrum Belediye Meydanı'nda Moğollar konseriyle başlayacak olan "Bodrum Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Konserleri", 28 Ekim akşamı yine Bodrum Belediye Meydanı'nda Onur Akın konseri ile sürecek. Moğollar ve Onur Akın konserleri öncesinde, Ersin Show vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim akşamı doruğa ulaşacak. Saatler 19'u gösterdiğinde farklı bölgelerde fener alayları başlayacak. İlki Bodrum Milta Marina önünden başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak fener alayı sonrası Bodrum Belediye Meydanı'nda, Melike Öcalan'ın sunumuyla Ozan Doğulu ve Fuat İnan konseri gerçekleşecek.

Turgutreis Akçaalan Düğün Salonu önünden başlayıp Turgutreis Atatürk Meydanı'nda son bulacak fener alaylarının bitiminde ise Turgutreis Meydanı'nda Aykoç, Yalıkavak'ta ise Güvenç Dağüstün-Burçin Böke'nin "Bağımsız Ezgiler" konserleri düzenlenecek.

Konuyla ilgili görüşlerinde, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Ulusuna armağan ettiği Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız" diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "98 yıl önce yakılan bu ışık asla sönmeyecek. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak birikime ve enerjiye sahibiz. Bu özel günde halkımızla bir arada omuz omuza olarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Salgın nedeniyle milli bayramlarımızı bir süredir buruk kutluyorduk. Ancak Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılında, Bodrum'a yakışır, halkımıza layık bir program hazırladık. Vatandaşlarımızı ellerinde Türk Bayraklarıyla meydanlarda buluşmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlikler kapsamında, Bodrum Belediyesi personeli de hafta boyunca esnaflara Türk Bayrağı dağıtacak. - MUĞLA