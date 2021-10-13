Bisiklet gelin arabası oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisiklet gelin arabası oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bisiklet gelin arabası oldu

İzmir'in Tire ilçesinde evlenme kararı alan bisiklet tutkunu çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde evlenme kararı alan bisiklet tutkunu çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Arkadaşları da genç çifte bisikletleriyle eşlik edince ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı.

Tire'de yaşayan bisiklet tutkunu Çiğdem Kavasoğlu ile Erdem Can, evlenme kararı aldı. En özel günlerini unutulmaz kılmayı planlayan çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Genç çifte arkadaşları da bisikletleriyle eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Tandem bisikletle yola çıkan genç çift onlarca bisikletli arkadaşıyla birlikte nikah salonuna kadar pedal çevirdi. Bisikletli gelin konvoyunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genç çift, yaptıkları açıklamada, "Bugüne kadar bisikletle sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere bir çok farklı etkinlikler yaptık. Bisikletin insan yaşamındaki yerini vurgulamak adına çok sayıda etkinlik düzenledik. Düğün konvoyu da neden bisikletle yapılmasın dedik. Bisikletli düğün konvoyunun araçlarla yapılandan çok daha şık olacağını düşündük. Konvoyumuz çok güzel oldu. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

Bisiklet gelin arabası oldu

Bisiklet gelin arabası oldu

Bisiklet gelin arabası oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin
Spor Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ferdi Kadıoğlu Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bisiklet gelin arabası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:20:47. #1.13#