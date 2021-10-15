Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi'ne tarih yolculuğu

İlimizde yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, ilimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Beçin Kalesi ve Ören Yeri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan destek protokolü kapsamında hazırlanan belgeselin danışmanlığını Beçin Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, yönetmenliğini Bülent Sağlam ve proje yürütücülüğünü Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunda görevli Uzman Öğretmen Sibel Saçal yaptı.

Belgesel Filminin yanı sıra, belgesel ile aynı adı taşıyan Beçin Kalesinin tarihi, kültürel, mimari özelliklerini içeren bir kitap hazırlandı.

Karia ve Likya gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan ilimizde bu önemli ve kıymetli değerlerin tanıtılması, kültür turizmine kazandırılması, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlarına hizmet eden belgesel ve kitap, Beçin Bölgesi ile ilgili yapılan ilk profesyonel çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

Menteşeoğulları'nın başkent olarak seçtiğini, kurucusu Sahiller Sultanı ünvanlı Ahmet Gazi'nin de türbesinin bulunduğu bir bölge olan Beçin, Türk- İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biridir.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil olan Beçin Kalesi ve Şehrinin ilimizin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olduğundan bahsederek, bu çalışmanın Milas ve Beçin Kalesi tanıtımları için bir başlangıç olduğunu, yapılacak bütünsel iletişim ve tanıtım faaliyetleri ile söz konusu bölgenin önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini ifade etti.

"Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi" belgeseli ile yakın zamanda basımı gerçekleştirilecek olan kitabın ilerleyen günlerde kamuoyuna tanıtımının yapılması planlanıyor.

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