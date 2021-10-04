Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı - Haberler
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Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçi, geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken Pkk'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçi, geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı.

Genç ilçesinde önceki gün Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ'ye ait aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiği hain saldırı, 40 yaşındaki Emrullah Anşin'i eşi ve 4 çocuğundan, 31 yaşındaki Ömer Faruk Kaya'yı da 2 aylık eşinden ayırdı.

Şehit Anşin'in yaklaşık 10 yıl boyunca Bursa'da ve Bingöl'de fırında ve gıda sektöründe çalıştığı, 3 yıl önce Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'de göreve başladığı, yaklaşık 1,5 ay önce anjiyo olduğu öğrenildi.

Hain saldırı Anşin'in çocukları Sudenur (14), Elif Yağmur (7), Alper (13) ve Yusuf Hamza'yı (6) yetim bıraktı.

Şehit Ömer Faruk Kaya'nın da dedesi tarafından büyütüldüğü, 2015'te bu göreve başladığı, 2 ay önce de Fatma Kaya ile evlendiği öğrenildi.

"Ben de çocuklarım da dik duracağız"

Çocuklarıyla şehidin mezarına giderek dua eden Anşin, AA muhabirine, eşiyle son olarak önceki sabah kahvaltıda görüştüklerini anlattı.

"Sabah işe gittiğinde her zaman arardım. O gün hiç ulaşamadım. Bilmiyordum ciğerimi bombalamışlar." diyen Anşin, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Anşin, "Eşim hep dimdik durdu. Ben de çocuklarım da dik duracağız, boyun eğmeyeceğiz. Kökleri kurusun, ciğerimi yaktılar, ciğerleri yansın. Ocağımı söndürdüler, ocakları sönsün. Yavrularımı babasız bıraktılar. 4 yavrumu yetim bıraktılar. Güçlüyüz, ayaktayız, yıkılmayacağız. Bir ölüyor, bin doğuyoruz." dedi.

"Onların yüzünden yetim kaldık"

Şehidin 14 yaşındaki kızı Sudenur Anşin de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanmasını istediğini söyledi.

Anşin, "Babam onların yüzünden öldü. Ne istediniz babamdan? Babam görevini yapıyordu adam. Onların yüzünden yetim kaldık. Babam yok artık." diye konuştu.

Şehidin ablası Hatice Anşin de faillerin yakalanmasını istediklerini belirtti.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri şehidin çocuklarını yalnız bırakmıyor.

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı

Şehit düşen işçiler geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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