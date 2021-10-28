Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

ANKARA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kutlanmaya başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anıta çelenk sunulan törene Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Emniyet Müdürü Metin Demirci katıldı.

Daha sonra Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde Beypazarı Ortaokulu öğrencilerince konser düzenlendi.

Konserin sonunda Erdoğan, Gökmen ve Büyükbaş, Beypazarı Ortaokulu müzik öğretmenleri ve öğrencilerini tebrik etti.