Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı - Haberler
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Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kutlanmaya başladı.

ANKARA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kutlanmaya başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anıta çelenk sunulan törene Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Emniyet Müdürü Metin Demirci katıldı.

Daha sonra Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde Beypazarı Ortaokulu öğrencilerince konser düzenlendi.

Konserin sonunda Erdoğan, Gökmen ve Büyükbaş, Beypazarı Ortaokulu müzik öğretmenleri ve öğrencilerini tebrik etti.

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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