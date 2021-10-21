"BAVULDA PARA VARDI" DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI - Haberler
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"BAVULDA PARA VARDI" DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulunan valizi sahibine teslim ettiğini söyleyen taksi durağı işletmecisi Orhan Aydoğdu, yalanının ortaya çıkmanının ardından basın mensuplarına saldırdı.

SARIYER'de içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulunan valizi sahibine teslim ettiğini söyleyen taksi  durağı işletmecisi Orhan Aydoğdu, yalanının ortaya çıkmanının ardından basın mensuplarına saldırdı.

Aydoğdu, taksi durağının önünde basın mensuplarına saldırdı, tehditler savurdu.  Orhan Aydoğdu, "İdam cezası alacağımı bilsem zarar veririm size. Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim. İstemiyorum, buraya bir daha gelmeyin" şeklinde bağırdı.

BAVULDA PARA VARDI DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

BAVULDA PARA VARDI DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

BAVULDA PARA VARDI DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

BAVULDA PARA VARDI DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

BAVULDA PARA VARDI DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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