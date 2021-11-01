Batur, kasım ayı meclisinde açıkladı:

Duruşumuz belli, vazgeçmek yok!

Konak Belediye Meclisi toplantısında, Gültepe İmar planlarıyla ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yönelik açıklama yapan Başkan Batur, "Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kimse bu konuda bizi vazgeçiremez. Bizim duruşumuz belli" diyerek kentsel dönüşümdeki kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı." Batur, "Bu kent için bir şey yapmak, bir şey üretmek; kentin o bölgesinin kent gibi olmasını sağlamak, orada yaşayan insanların insanca yaşamalarını sağlamak için biz elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışacağız. Şu anda kaybedilen zaman oluyor, kaybeden Gültepe halkı oluyor. Ama bunu telafi edecek çalışmaları yürüteceğiz. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerek çalışma arkadaşlarımız, gerek meclisimiz bu konuda kararlılığını her seferinde ortaya koyacaktır" dedi.

Oturumu yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis açış konuşmasında, Gültepe imar planlarıyla ilgili Şehir Plancıları Odasının itirazı sonucu İdari Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı hakkında açıklamalarda bulundu. İmar planlarını oybirliğiyle geçiren Konak Belediye Meclisini ve kamuoyunu bilgilendiren Başkan Batur, "Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kimse bu konuda bizi vazgeçiremez. Bizim duruşumuz belli" diyerek kentsel dönüşümdeki kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

Batur: Elimizi taşın altına tereddüt etmeden koyduk

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe'de 50 yıldır kimsenin cesaret edemediği planları, ellerini hiç tereddüt etmeden taşın altına koyarak, o bölgede yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ifade etti. Hukuk devletinde yaşadıklarını, mahkeme kararına saygılı olduklarını vurgulayan Başkan Batur şöyle konuştu:

"İzmir kamuoyunun ve belediyemizin ilk günden beri takip ettiği önemli bir çalışma var biliyorsunuz; kentsel dönüşüm çalışmaları. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önceliği Gültepe'ye verdik. Gültepe Bölgesi dediğimiz 14 mahalleden başlattık. Planlar meclisimizden oybirliğiyle geçti, Büyükşehir Belediye Meclisinden oybirliğiyle geçti. Daha sonra askı müddetleri ve itirazların kabulü veya reddiyle planlarımız askıdan indi. Bu arada Şehir Plancıları Odası, itirazın son günü olan 59'uncu gün planlarımıza bazı gerekçelerle itiraz etti. Bu gerekçelerin bazıları doğru, bazıları yanlış, onunla ilgili mahkeme gerekli kararları verecek. Bugün de 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ciddi bir emek ve uğraşlarla hazırladığımız, Gültepe'nin makus talihini ortadan kaldıracak, yepyeni bir kentin temelini oluşturacak imar planları hakkında maalesef Şehir Plancıları Odamızın İdare Mahkemesine yaptığı itiraz neticesinde bugün yürütmeyi durdurma kararı verildi. Demokratik hukuk devletinde olduğumuza göre mahkeme kararlarına saygılıyız. Kararı asla sorgulama şansımız yok. Ancak ortadaki bazı gerçekleri de göz önüne getirmemiz gerekiyor. Bu kentin sadece binalardan oluşmadığını, içinde yaşayan insanların olduğunu ve onların da beklentilerinin bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Gültepe'nin sosyolojik, ekonomik hali ortada. Seçim döneminde o bölgeleri dolaşırken önümüze en fazla çıkan istek, vatandaşın en fazla talebi, kentsel dönüşüm ve imar planlarının revize edilmesiydi. Bununla ilgili biz de elimizi taşın altına koymakta hiçbir tereddüt yaşamadan, 50 yıldır kimsenin cesaret edemediği bu çalışmaları yürüttük. Bir yıl gibi kısa bir sürede belediye bürokratlarımızın üstün gayreti ve başarısıyla bu noktaya getirdik. 300 hektar diyoruz, 300 hektar kolay bir planlama değil. Ama sizlerin de desteğiyle, bütün siyasi parti gruplarımızın desteğiyle uygulama noktasına getirdiğimiz bir plandı."

"Kente sahip çıkmak için belediye başkanı olduk"

Başkan Batur, kente sahip çıkmak ve problemlerini çözmek için belediye başkanı olduklarını belirterek sözlerini, "Biz kente sahip çıkmak ve kentin problemlerini çözmek için belediye başkanı oluyoruz. Kentin problemlerinden bir tanesi de bu. Onun için bu bölgenin makus talihini ortadan kaldırmak, bir belediye başkanı olarak inşallah bize nasip olacak. Biz konuda yılmadan hukuk mücadelesi vereceğiz. Gerekçeli kararlar önümüze geldiğinde bunlarla ilgili biz de karşı görüşlerimizi, haklılığımızı ortaya koyacak belgelerimizi ortaya koyacağız. Bölge İdare Mahkemesine gerekli itirazlarımızı yedi gün içerisinde yapmayı planlıyoruz" diye sürdürdü.

"Kaybedilen zaman, kaybeden Gültepe oluyor"

Kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Başkan Batur, zaman kaybedildiğini dile getirdi. Batur sözlerine şöyle devam etti:

"Vazgeçmek yok. Sadece zaman kaybediyoruz. Kentin de bu konularda vakit kaybetmeye tahammülü yok. Ama bu kent için bir şey yapmak, bir şey üretmek; kentin o bölgesinin kent gibi olmasını sağlamak, orada yaşayan insanların insanca yaşamalarını sağlamak için biz elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışacağız. Özellikle hukuk devleti olduğumuzu başta söylemiştik. Hukuk ne diyorsa biz onu belediye olarak uygularız. Zaten yönetim tarzımız da bu. Şu anda kaybedilen zaman oluyor, kaybeden Gültepe halkı oluyor. Gerekçeli karar önümüze geldiğinde ona göre değiştirerek yeniden planlamaya devam edeceğiz."

"Duruşumuz belli, vazgeçmeyeceğiz!"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tam bir konsensüsle meclisten geçen ve Gültepe'de elli yıldır beklenen kentsel dönüşümde duruşlarının belli olduğunu yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kimse bu konuda bizi vazgeçiremez. Bizim duruşumuz belli. Beştepeler de şu anda askıda. Ona da itiraz edilebilir. Ama gerekçeleri okuduğumuzda, gerekçelerin de ne kadar teknik anlayış dışında olduğunu görüyoruz. Bunların karşılığını vereceğiz. Gerekli mercilere de itirazlarımızı yapacağız. Üzüldüğümüz tek şey zamanın kaybı. Ülkedeki en büyük sıkıntı o zaten. Zaman kaybı… Belediyelerin çalışmasında da en büyük sıkıntı budur. Ama bunu telafi edecek çalışmaları yürüteceğiz. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerek çalışma arkadaşlarımız, gerek meclisimiz bu konuda kararlılığını her seferinde ortaya koyacaktır. Biz bir şeyler yapmaya çalışacağız, yaptırmamaya çalışacaklar, biz yapmaya çalışacağız. Hep yapıcı olacağız. En kısa sürede de mahkemeyle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Sizleri bilgilendirirken kamuoyunu da bilgilendirmek istedik. Şehir Plancıları Odamızın itirazı sonucu mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili hem meclisimizin hem Gültepe'de yaşayan vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesi en tabii haklarıdır. Bu konuyu önce mecliste paylaşmak istedim. Çünkü en fazla sizin emeğiniz var bu planlarda. Çünkü oybirliğiyle, büyük bir konsensüsle geçti; büyük bir emek harcandı. Hepinize teşekkür ediyorum."

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