Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı - Haberler
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Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, birçok noktada Hayat Eve Sığar (HES) kodunu görevlilere okutmak zorunda kalan vatandaşların işini kolaylaştırmak ve yoğunlukların önüne geçmek için özel olarak tasarlanan HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına başladı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, birçok noktada Hayat Eve Sığar ( Hes ) kodunu görevlilere okutmak zorunda kalan vatandaşların işini kolaylaştırmak ve yoğunlukların önüne geçmek için özel olarak tasarlanan HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri ve kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli kapalı mekanlara girişte görevliye ibrazı zorunlu hale gelen HES koduna ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla ilçede yaşayanlar için özel bir adım attı.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hayata geçirilen "Sağlıkla Geç" projesi kapsamında, HES kodu uygulamasını kullanmakta zorlanan, ya da akıllı cep telefonu olmayan vatandaşların işini kolaylaştırmak için HES kodlu anahtarlık dağıtımı yapılıyor.

Tarihi Yeni Cami önündeki dağıtım noktasına kurulan bilgisayarlarla HES kodları, karekod haline getirilerek anahtarlıklara yerleştirilip vatandaşlara ücretsiz teslim ediliyor.

Karekodlu anahtarlıklar vatandaşlar için pratik bir çözüm sunarken, anahtarlıklarını yetkililerden alan vatandaşlar, uygulamayı hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

73 yaşındaki Battal Korkmaz, anahtarlığı kullanmanın rahat olacağını belirterek, "Cebimizde HES kodumuzu yazdırdığımız kağıdı bulmak, okutmak zaman alıyordu. 73 yaşındayım ve gözüm zaten yeteri kadar görmüyor. Anahtarlıkla bu tür işlemler kolay olur. Anahtarlığı gösterir rahatça geçeriz." dedi.

Belediye Başkanı Osman Güder, HES kodlu anahtarlığın güzel bir uygulama olacağını dile getirerek, "Bazen telefonun şarjı bitiyor, akılda tutmak da zor. Hazır barkod olması görevlinin de işini kolaylaştırmasını sağlıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İnşallah bu hastalıktan en kısa sürede kurtuluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malatya'da vatandaşlara HES kodunun konulabileceği anahtarlık dağıtıldı - Haberler
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