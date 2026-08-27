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Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...

Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

KOŞULLARI KARŞILAYAMAYAN ESNAF DA ERİŞEBİLECEK

Esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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