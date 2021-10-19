Batman'da huzura kavuşan Zore Vadisinde doğa yürüyüşü yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Batman'daki Zore Vadisi kavuştuğu huzurla doğaseverleri ağırladı.

Batman- Diyarbakır sınırında yer alan ve tesis edilen güvenle doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Zore Vadisi, bünyesinde yer alan Zore çayı ve kanyon ile izole rota arayan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) tarafından Zore Vadisinde düzenlenen yürüyüşe, Diyarbakır, Batman, Bitlis ve çevre illerden 85 dağcı ve doğasever katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Abdurrahim Ekin, gazetecilere, son 5 yıldır doğa sporu olarak sayısız etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu vadi ve kanyonu ilk kez yüksek bir katılımla ziyaret ettiklerini dile getiren Ekin, "Parkuru 85 kişi ile tamamladık. Amacımız doğa sporlarını Türkiye'ye yaymak. Tüm doğaseverleri yürüyüş parkurlarımıza bekliyorum." dedi.

DİDOSK Yönetim Kurulu üyelerinden Yeliz Çuban, vadinin ve kanyonun doğa harikası olduğunu belirtti.

Çuban, "Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Çevremizde çok bilinen bir yer değil, tanıtımını yapmak için buraya geldik. Terapi gibi bir yer." diye konuştu.

Eray Karahan, vadiyi çok beğendiklerini, harika bir manzarası olduğunu belirtti.

Faruk Erdaş da, doğa harikası Zore kanyonunun turizme kazandırılması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Yürüyüşe katılan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ceviz ise, vadide zaan zaman suda zaman zaman da dağın eteğinde, çok güzel manzaralar eşliğinde güzel bir yürüyüş yaptıklarını ifade etti.

Ceviz, ???????"Doğa sporları için çok ideal bir ortam. Gönül ister ki; Türkiye'deki tüm doğa sporcuları gelip, buradaki kanyonu gezsin." diye konuştu.