Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay o suça ceza vermedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay o suça ceza vermedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay o suça ceza vermedi

Aniden rahatsızlanan vatandaş, sosyal güvencesi (sigortası) olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti.

Aniden rahatsızlanan vatandaş, sosyal güvencesi (sigortası) olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Aynı gün ameliyat olan hasta hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açtı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti.

Hemorid rahatsızlığı bulunan vatandaş, acılar içinde kıvranmaya başladı. Sigortası olmadığı için hastaneye gitmekte tereddüt eden hasta, akrabasına ait nüfus cüzdanıyla hastaneye gitti. Acil servisten giriş yapan hasta, aynı gün ameliyata alındı. Sağlığına kavuşan hastanın akrabasının kimliğiyle tedavi olduğu tespit edildi. Bin 178 TL tutarındaki tedavi masrafını karşılayan SGK, resmi belgede sahtecilik yapıldığını iddia ederek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, sigortası olmayan sanığın ani rahatsızlığı üzerine tedavi olmak amacıyla akrabasının kimlik belgesini alarak hastane kaydını onun üzerinden yaptırıp ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti. Kararı SGK temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Daire, mahkeme kararını onadı. Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Katılan kurum tarafından karşılandığı ve bu şekilde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıkları iddia edilmiştir. Sanığı hastaneye gittiği, burada görevli olan ve haklarında beraat kararı verilen sanıkların yardımları ile hastanenin genel cerrahi polikliniğine giriş kaydını yaptırdıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek aynı gün ameliyat olduğu anlaşılmaktadır. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıklarının iddia edildiği somut olayda sanık savunmaları, hastane ve SGK cevabi yazıları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın atılı suça ilişkin eyleminin zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin onanmasına oybirliğiyle karar verildi." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Cono Aşireti'ne şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

"Cono Aşireti"ne şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Güzel Sözler Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Metin Oktay Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali Yerlikaya Bekir Pakdemirli Demet Akalın Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay o suça ceza vermedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 09:41:38. #1.13#