BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI… - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI…

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI…

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkanımız Bilgin mesajında; "Bildiğimiz üzere Mevlid Kandili'nin olduğu gece Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S. A. V) dünyayı şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki, insanların cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur.

Sahip olduğu ahlaki erdemlerle, rabbimizin 'Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin' övgüsüne mazhar olan Sevgili Peygamberimiz, paylaşmayı, sevgi ve saygıyı, ötekini anlamayı ve ona yardım elini uzatmayı, ben değil biz olmayı, bununla birlikte affı, rahmeti ve merhameti sadece tavsiye etmemiş, bunları aynı zamanda yaşadığı örnek hayatında hep uygulamıştır. Neticede bu ve benzeri erdemler Hz. Peygamber ve Sahabe topluluğunun hayat çizgisi olmuş, böylece sevgi, güven ve huzur temeline dayalı, kendisiyle ve Yüce Yaratan'la barışık bir toplumu oluşturmanın yolları bizlere somut olarak gösterilmiştir.

Bütün insanlık alemine bir hidayet tarihi açan ve alemlere halis ilahi rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu diyor; bu vesileyle tüm İslam Aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Batıdan-doğuya, kuzeyden-güneye tüm milletimize ve siz değerli hemşerilerime Cenab-ı Allah'tan, önce sağlık sonra huzur ve mutluluk temenni ediyorum. " dedi.

Oluşturma Tarihi : 17 Ekim, 2021

Okunma Sayısı : & 11

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Edis Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Devlet Bahçeli Tamer Karadağlı Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 03:04:34. #1.17#