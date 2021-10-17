BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI…

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkanımız Bilgin mesajında; "Bildiğimiz üzere Mevlid Kandili'nin olduğu gece Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S. A. V) dünyayı şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki, insanların cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur.

Sahip olduğu ahlaki erdemlerle, rabbimizin 'Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin' övgüsüne mazhar olan Sevgili Peygamberimiz, paylaşmayı, sevgi ve saygıyı, ötekini anlamayı ve ona yardım elini uzatmayı, ben değil biz olmayı, bununla birlikte affı, rahmeti ve merhameti sadece tavsiye etmemiş, bunları aynı zamanda yaşadığı örnek hayatında hep uygulamıştır. Neticede bu ve benzeri erdemler Hz. Peygamber ve Sahabe topluluğunun hayat çizgisi olmuş, böylece sevgi, güven ve huzur temeline dayalı, kendisiyle ve Yüce Yaratan'la barışık bir toplumu oluşturmanın yolları bizlere somut olarak gösterilmiştir.

Bütün insanlık alemine bir hidayet tarihi açan ve alemlere halis ilahi rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu diyor; bu vesileyle tüm İslam Aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Batıdan-doğuya, kuzeyden-güneye tüm milletimize ve siz değerli hemşerilerime Cenab-ı Allah'tan, önce sağlık sonra huzur ve mutluluk temenni ediyorum. " dedi.

Oluşturma Tarihi : 17 Ekim, 2021

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