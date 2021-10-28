BAŞKAN ZORLUOĞLU İLÇE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

TRABZON (Habermetre) - 'Soruna en yakın olan çözüme de en yakındır' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Talep ve sorunları yerinde dinlemeye özen gösteren Başkan Zorluoğlu, Çaykara ilçesine giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zorluoğlu'na Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti Çaykara İlçe Başkanı Muhammet Selçuk, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve ilgili birim amirleri katıldı.

BÜYÜKŞEHİR DAHA GÖRÜNÜR OLACAK

Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon'daki tüm ilçelerimizi ziyaret ederek sorunları yerinde incelemeye özen gösteriyoruz. Sadece Ortahisar'da değil, 18 ilçemizin tamamında adalet ve hakkaniyet anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz diğer 17 ilçede olduğu gibi Çaykara'da da çok daha görünür olacak" ifadelerini kullandı.

VELİLERİN TALEPLERİYLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Ziyaret sırasında Çaykara Halk Eğitim Merkezi'nin okul aile birliği seçimine de katılan Başkan Zorluoğlu, velilerin talepleri ile de yakından ilgilendi. İstekleri dinleyen Başkan Zorluoğlu, Halk Eğitim Merkezi'ndeki bazı eksikliklerin giderilmesi için ilgili daire başkanlarına talimat verdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çaykara İtfaiye amirliğine de ziyaret gerçekleştiren Başkan Zorluoğlu, mevcut yerin yenilenmesi ve ekiplerin daha rahat bir ortamda hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

ESNAF VE VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, esnafla ve vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Zorluoğlu, ilçedeki çocukların da yakın ilgisiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediye Başkanının sıklıkla ilçelerine gelerek sorunları yerinde görmesinden memnuniyet duyduklarının dile getiren Çaykaralı esnaf ve vatandaşlar, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

KAYMAKAM GÜZEL'E ZİYARETTE BULUNDU

Başkan Zorluoğlu ziyaretin sonunda Çaykara'ya yeni atanan Kaymakam Muhammet Güzel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Zorluoğlu, Kaymakam Güzel'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

TARİH : 28. 10. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet