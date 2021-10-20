Başkan Tören: "2022 yılı atılım ve yatırım yılı olacak"

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 2022 yılının atılım ve yatırım yılı olacağını söyledi.

Altınordu Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 2' Birleşimi, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Aşkın Tören, kente daha ileriye taşıyacak çalışmalarına hız kazandırarak, kaynakları etkin ve verimli kullanarak gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Bütçe rakamlarına dair bazı verileri de paylaşan Başkan Tören, "Yatırımların bütçe içindeki payı 2019 ve 2020 yılında ortalama yüzde 24 iken bu oran 2021 yılında yüzde 36'ya çıkarılmıştır. Meclisimizin onayına sunduğumuz 2022 yılı bütçe tasarısında ise bu oran yüzde 41 olarak öngörülmüştür. Hizmetlerimizden vazgeçmeden aksine yeni enstrümanları da ilave ederek şehrin alt yapı üst yapısıyla ilgili yatırımlarımıza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dengelenmenin yerini hep ifade ettiğimiz artık yatırımın sosyal yardımların dengeli bir şekilde adil bir şekilde öne çıktığı büyük ölçekli yatırımlarla birlikte artık sadece klasik belediyecilik sosyal belediyeciliğin ötesinde şehrin sosyal yönlü sorunlarından bir tanesi olan işsizlik ve buna bağlı göç olgusunun yönetilmesinde de Altınordu Belediyemizin önemli bir fasılda önemli ilerleme elde ettiğine hep birlikte şahit olacağız" dedi.

2022 yılını altyapı ve üstyapıda atılım ve yatırım yılı ilan eden Altınordu Belediyesi, mecliste 250 milyon 750 bin TL olarak kabul edilen bütçesinde 101 milyon TL Fen İşleri müdürlüğüne ayrıldı. Yapılan oylama sonucu Altınordu Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi, Belediye Meclisince kabul edildi. - ORDU