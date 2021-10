MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte görev yapan Fahri Konsoloslar ve Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) Kent Elçileri ve Akademik Araştırma Kurulları'nın üyeleri ile 'Tanışma Toplantısı'nda bir araya geldi. Başkan Seçer, "Farklı fikirlerle gelelim ama Mersin'in ortak paydasında buluşalım. Zaten o zaman eser ortaya çıkar" dedi.

"Mersin çok şey hak eden bir kent"

Divan Otel'de gerçekleştirilen 'Tanışma Toplantısı'nda Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Etiyopya Mersin Fahri Konsolosu Bülent Elbeyli, Brezilya Mersin Fahri Konsolosu Cengiz Sönmez, Danimarka Mersin Fahri Konsolosu Jozef Atat, Litvanya Mersin Fahri Konsolosu Armağan Öner, Arnavutluk Mersin Fahri Konsolosu Levent Dölek, Şili Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi, Çek Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya, Slovakya Mersin Fahri Konsolosu Emir Bozkaya, Fransa Mersin Fahri Konsolosu İskender Botros, İsveç Krallığı Mersin Fahri Konsolosu Mişel Şaşati ile MEDEKA'nın Kent Elçileri ile Akademik Araştırma Kurulları'nın üyeleri yer aldı.

Başkan Seçer, böyle toplantılarda Mersin için değerli fikirler ortaya konulduğunu ve bunun çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dostlarla beraberiz. Bir aile ortamı. Bu kentte yaşayan her bir birey bir ailenin ferdi. Bu duygu ile kentte belediye başkanlığı yaptığımı bilmenizi isterim. Mersin çok şey hak eden bir kent. Bugün de çok önemli ve çok değerli bir toplantı yaptık. MEDEKA'nın Kent Elçileri Grubu ve yine Akademik Araştırmalar Grubu ile. 2 saat 45 dakikalık bir toplantı ama vallahi bana 2 dakika 45 saniye gibi geldi. Neden? Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Değerli şeyler konuşuluyor, etkili konular konuşuluyor, kent adına konuşuluyor, gönülden konuşuluyor. Ben de Belediye Başkanı olarak faydalanıyorum bundan. Bir yönetici olarak her şeyi bilmemiz, her şeye hakim olmamız mümkün değil. Bizlere yol gösterecek olan insanlar güvenilir insanlar olmalı. Hakikaten özüyle, sözüyle, kalbiyle, insan sevgisiyle, ülke sevgisiyle ve kent sevgisiyle. Şimdi burada olma nedenimiz ne? Hepimiz Mersin'de birer aktörüz. Sokakta rastladığımız bir vatandaş, o da Mersin'de önemli bir aktör, önemli bir birey. Burada çok değerli fahri konsoloslarımız, çok değerli MEDEKA üyeleri var, bilim insanları var, iş insanları var. Şimdi bir arada bir Mersin olabiliriz. Farklı fikirlerle gelelim ama Mersin ortak paydasında buluşalım. Orada fikirdaş olalım. Zaten o zaman eser ortaya çıkar" dedi.

"Mersin'in keşfedilmesine, tanınmasına katkı sunmanız lazım"

Seçer, Mersin'in yeterince tanıtılmadığını ve tanınmadığını belirterek, Büyükşehir'in Mersin'in tanınmasına katkı sunacak projelere önemli bütçeler ayırdığını söyledi. Seçer, "Tanınmadığınız zaman, bilinmediğiniz zaman büyüyemiyorsunuz. Siyasette de bu böyledir. Dağın başındaki keşfedilmemiş bir çiçek gibisiniz. Mersin'in keşfedilmesine, tanınmasına katkı sunmanız lazım. Bunu herkesin yapması lazım" diye konuştu.

"Buradaki birliktelik kent adına"

Seçer, birliğe, beraberliğe, siyasette de, iş dünyasında da, normal yaşamda da ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Görevde kaldığımız süre içerisinde bu deneyimlerden faydalanıp Mersin'de bir şeyleri düzeltme yolunda bir gayretimiz olacak ve oluyor da. Pandemi bizim için önemli bir şanssızlıktı ama bu süreç geride kaldı. Bir arada olmalıyız, diyalog içerisinde olmalıyız, birbirimize samimi ve dürüst olmalıyız. Buradaki birliktelik kent adına" dedi.

"Mersin'in tanıtımına katkı sunun"

Ayrım yapmadan herkesi kucakladıklarını ve kucaklayacaklarını ifade eden Seçer, "Ben sizlerden şunu rica ediyorum. Bu önemli. Çünkü siz gönüllüsünüz. Mersin'in tanıtımına katkı sunun. Önemli bir elçisiniz, Mersin'in elçisi. Burada bir ülkenin fahri konsolosusunuz ama Mersin'in de büyükelçisisiniz. Anlatın o ülkelerde, temasta olduğunuz yerlerde. Yine hocalarımız, diğer iş insanlarımız, hangi alanda çalışırsa çalışsın, ben her zaman sizinle beraberim. Her zaman yanınızdayım. Kent adına fayda sağlayacak herkes bana bir telefon kadar yakın. Bir adım kadar yakın. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum, benim başta Mersin adına ve ülkem adına çok büyük umutlarım var ve olacak. Gerçekten olacak, iyi olacak, güzel olacak. Yeter ki aynı duygularla, şevkle çalışalım" diye konuştu.

Özdülger: "Mersin'in yıldızını daha da parlatacağımıza inanıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise Başkan Seçer'in desteği ve isteğiyle MEDEKA'yı oluşturduklarını kaydederek, "Amacımız kültür ve sanat politikalarını belirlemek, bir eşgüdüm yaratmak, bir çatı altında toplamak, aynı zamanda şehrimizin bu güzelliğini, değerini daha da artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda daha da görünür kılmak. 15 alt kurul oluşturduk. Çok önemsediğimiz, çok kıymet verdiğimiz bir çalışma. Amacımız Mersin, Mersin'in en iyi şekilde tanınırlığını ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmak olduğu için siz değerli katılımcılar ile beraber Mersin'in yıldızını daha da parlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Şili Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi de bir konuşma yaparak, düzenlenen tanışma toplantısı için Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Yayın Tarihi: 14. 10. 2021 09: 32: 38

