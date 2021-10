Başkan Özlü, din görevlileriyle buluştu

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı Kadir Çelikiz ve müftülük çalışanları, cami ve din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Yasin Özlü yaptı.

Din görevlilerinin ulvi bir görevi üstlendiğini vurgulayan Başkan Özlü, "Din adamlarımız, her koşulda kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in ayetlerini, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) hadis ve sünnetlerini ulvi bir görev ile bizlere ve geleceğimizin hazinesi çocuklarımıza aktarmanın mücadelesini veriyorlar. İslam beldelerinin etrafında hayat bulduğu, Müslümanların içerisinde cem olup huzur bulduğu kutsal mekanımız camilerimizde ve hayatın her alanında Hakk'ın ve hakikatin sesini toplumumuza büyük bir özveriyle her daim duyuran siz değerli vefakar din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda Kaymakam Çakmak ve Başkan Özlü, tüm din görevlileri adına Müftü Akyol ve Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Camii İmam-Hatibi Kadir Çelikiz'e çiçek takdim etti. - KOCAELİ