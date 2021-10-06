Başkan Mahçiçek AK Parti İlçe Teşkilatıyla EXPO Alanda Bir araya Geldi - Haberler
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Başkan Mahçiçek AK Parti İlçe Teşkilatıyla EXPO Alanda Bir araya Geldi

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Başkan Mahçiçek AK Parti İlçe Teşkilatıyla EXPO Alanda Bir araya Geldi

Başkan Mahçiçek AK Parti İlçe Teşkilatıyla EXPO Alanda Bir araya GeldiOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 tanıtım faaliyetleri kapsamında geçen haftadan bu yana birçok kurum ve kuruluşla bir araya gelerek EXPO 2023'ü anlatmıştı.

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Başkan Mahçiçek Ak Parti İlçe Teşkilatıyla EXPO Alanda Bir araya Geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 tanıtım faaliyetleri kapsamında geçen haftadan bu yana birçok kurum ve kuruluşla bir araya gelerek EXPO 2023'ü anlatmıştı. Bugün ise AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Teşkilatları ile EXPO 2023 Rekreasyon Alanında kahvaltı programında buluştu.

Programa AK Parti Onikişubat Başkanımız Mücahit Kara, Dulkadiroğlu Başkanımız Şahin Avşaroğlu ve teşkilat mensuplarımız katıldı.

Kahvaltı programı ardından konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu sözlere yer verdi.

"EXPO 2023, Kahramanmaraş için milat olabilecek bir proje. Şehrimiz adına ne yapabilirizi, nasıl yapabilirizi çok araştırdık ve 2023 yılında Expo'yu şehrimizde yapabilmek için müracaat ettik. İtalya'da düzenlenen AIPH delegelerinin tamamının oyunu alarak, EXPO 2023'ü şehrimizde yapmaya hak kazandık.

Bu ele geçmez bir fırsat bizim için. 6 ay sürecek fuardan sonra da en iyi şekilde değerlendirebilmek için biz buraya çeşitli donatılar ekledik. Arasta Çarşısı, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Kent Müzesi, Camisi, Nikah Sarayı, Hobi Evleri, kafeteryası, parkları, eğitim alanlarıyla vatandaşımızın aradığı her şeyi bulabileceği bir yaşam alanı haline gelecek.

Proje bittiğinde 789. 000 m² Expo 2023 Rekreasyon alan dışında, çevresindeki imar planlamasıyla da şehrimizin ve bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Gelecek nesillere "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştireceğimiz projede daha yeşil bir dünya bırakmanın da mutluluğunu yaşayacağız. "

Kahvaltının ardından alanın gezilmesiyle program noktalandı.

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Haber: Başkan Mahçiçek AK Parti İlçe Teşkilatıyla EXPO Alanda Bir araya Geldi - Haberler
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