Başkan Ergün, Belenyaka İlkokulu'ndaki Çocuklarımızı Sevindirdi - Haberler
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Başkan Ergün, Belenyaka İlkokulu'ndaki Çocuklarımızı Sevindirdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Ergün, Belenyaka İlkokulu'ndaki Çocuklarımızı Sevindirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belenyaka İlkokulu öğrencilerini gönderdiği hediyelerle sevindirdi.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belenyaka İlkokulu öğrencilerini gönderdiği hediyelerle sevindirdi.

Belenyaka İlkokulu'nun taleplerine istinaden Başkan Ergün'ün talimatlarıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, çocukların hediyelerini takdim etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Alaşehir Belenyaka İlkokulunun anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine okul seti, ayakkabı ve Atatürk tişörtlerinden oluşan hediyelerini teslim etti. Aldıkları hediyeleri hemen açan çocuklarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Alaşehir Belenyaka İlkokulu Müdür Yardımcısı Veysel Yaşar, "Talebimizin bu kadar çabuk karşılanacağını düşünmemiştik. Çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Başkan Ergün' den Allah razı olsun" diyerek teşekkürlerini iletti.

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Haber: Başkan Ergün, Belenyaka İlkokulu'ndaki Çocuklarımızı Sevindirdi - Haberler
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