Başkan Demir: "Seviyoruz, güveniyoruz, inanıyoruz ve hep yanınızdayız"

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın ilk dersi anlattığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ÜNİVERSİTELERİMİZ İLE İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ben eğitim-öğretim gördüğünüz şehrin belediye başkanıyım. Benim görevim sizler açısından çok önemli. Bu bilinçle belediye başkanlığı görevimi ifa etmeye çalışıyorum. Biz hizmetlerimizi yaparken üniversitelerimiz ile iş birliğine öncelik veriyoruz. İmkan ve kabiliyetlerimizi bir araya getirip kendi vizyonumuz gereği kentin bugünü, yarını ve geleceği için çok büyük mesafe kat ettik. Özellikle dikkat etiğimiz şey bilgi ve teknolojiyi Ar-Ge'yi Türkiye'ye örnek olacak şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. Bu konuda üniversitemizin birikiminden, Teknopark' tan ve fakülte hocalarımızdan faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'U GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Canik'ten Cedit' e kadar tüm Samsun'u yenilediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun bölgenin merkezi. Bölge ile ilgili sorumluluklarımız var. Bir tek Samsun'u düşünerek hareket etmiyoruz. Ülke geleceği noktasında da büyük sorumluluğumuz var. Üniversitelerimizin de bu konuda büyük bir sorumluluğu üstlendiği aşikar. Uğraştığımız ana konuların başında ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm, plansız yapılaşma, vizyoner veya iyi planlanmamış sanayileşme geliyor. Atakum' da şu anda akıllı şehir uygulamaları ile bütün bulvarları yeniden düzenliyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Tarım, sanayi, kültür, tarih ve turizm alanında her türlü çalışmayı yapıyoruz. Turizmde Samsun'un potansiyeli Antalya'dan fazla. Antalya turizmi bu kadar tanıtmış ama biz potansiyelimiz olmasına rağmen oradan gerideyiz. Geriye dönük baktığımızda bu alanda yeterli çalışmaların olmadığını görüyoruz. Ama şimdi biz üniversitelerimiz ile birlikte hem turizm hem tarih hem de arkeoloji alanında çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Bunların tanıtımı ile yayınlar yapıp bilimsel eserler ortaya koyacağız. Bu şehri geleceğe en vizyoner şekilde nasıl taşırız onun hesaplarını yapıyoruz. Aselsan ile çalıştığımız akıllı şehir uygulamaları Türkiye'nin şu anda teknik ve teknoloji anlamında en kapsamlı projesi. Üniversitemiz de şu anda konunun paydaşlarından biri. Bunun dışında Ultra Hızlı Şarj özellikli Elektrikli Otobüsleri ilk kez Samsun'da biz devreye alıyoruz. TEKNOFEST'te de yetiştireceğiz. "

TEKNOFEST'TEN SONRA SAMSUN'DA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

"TEKNOFEST' ten sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Başkan Demir şöyle devam etti:

"Şehrimizin tüm dinamikleri olarak hep bir araya geleceğiz. Üniversitelerimiz ve kamu kuruluşlarımız ile birlikte TEKNOFEST'i büyük bir başarıyla gerçekleştirmek durumundayız. Pandemi sürecinde Gaziantep'te yapıldı. Sınırlı sayıda katılımcı olmuştu. Biz 2 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Samsun'umuz ve bölge illerimiz ile birlikte dolu dolu etkinlikler oluşturacağız. Bölgenin lokomotifi olan Samsun'a yakışır bir TEKNOFEST'i hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2022 Karadeniz TEKNOFEST' ten sonra ne üniversitemizde ne Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belediye başkanınız olarak çok samimi duygularla söylüyorum; sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz, inanıyoruz, sizlerin yanındayız, sizlerin güvencesiyiz. Biz olduğumuz sürece lütfen kendinizi bu şehirde iyi hissedin. Bu duygu ve düşüncelerle 2021-2022 akademik eğitim- öğretim yılının başta öğrencilerimize, akademisyenlerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. "

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