Başkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Haberler
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Başkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakam Asım Solak'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program, Anadolu Lisesinde devam etti.

Yunus Emre Ortaokulu ve Başkale Çocuk Akademisi tarafından hazırlanan etkinliklerle Cumhuriyetin 98. Yılı coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Solak, Cumhuriyetin 98. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Egemenliğine kurulan her türlü tuzağa rağmen, iradesine, ülkesine ev demokrasisine sahip çıkan, birlik ve beraberlikle pek çok badirenin üstesinden gelen aziz milletin, bugün bir 29 Ekim'e daha kavuşmanın haklı gurunu yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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