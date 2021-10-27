Başakşehir Belediyesinden okullara sıfır atık ödülü

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Sıfır atık alanında Türkiye'ye öncü olan Başakşehir Belediyesi, bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünya Tasarruf Günü kapsamında Mahmut Şevket Zırh İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere sıfır atığın önemi anlatılarak çeşitli hediyeler verildi.

Başakşehir Belediyesi, geri dönüşüm uygulaması "Atık Nakit" ile hem okullara hem de çevreye değer katmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha bilinçli olması için Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda sıfır atık seferberliği başlatıldı. Toplan kağıt, karton, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ile hem çevre hem de okullar kazandı.

153 ağacı kesilmekten kurtardılar

Uygulama kapsamında bir yıl boyunca 9 ton kağıt atık toplayarak 153 ağacı kesilmekten kurtaran Mahmut Şevket Zırh İlkokulu öğrencileri için bir program düzenlendi. Çevreci öğrencilerin her birine maske kumbara ve balonlardan oluşan hediyeler dağıtıldı. Sıfır atık konusunda bilinçlendirilen minik öğrenciler, okul bahçesinde Başakgiller ve illüzyon gösterisi ile eğlendi.

Sıfır atık eğitimleri sürüyor

Mahmut Şevket Zırh İlkokulu'na ayrıca tenis masası hediye edildi. Diğer taraftan Başakşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılı boyunca, öğrenciler başta olmak üzere öğretmenler ve okul görevlilerine çevre ve sıfır atık eğitimleri vermeye devam ediyor. - İSTANBUL