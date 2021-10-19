Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - 19 Ekim Muhtarlar günü Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalara Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Alparslan Serel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık, Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nurhancıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanlar ve muhtarlar katıldı.

Kutlamalara Cumhuriyet Meydanındaki çelenk koyma törenin ardından Bandırma Belediyesi'nin Tatlısu'da bulunan sosyal tesislerinde devam edildi. Burada düzenlenen kahvaltı programında konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun "Yönetime geldiğimiz tarihten itibaren çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 1.5 yıl süren pandemi sürecinde ve sonrasında muhtarlarımızın ihtiyaçları cevap verebilmek için elimizden gelen çabayı gösterdik. 2.5 yılı beraber doldurduk. Bandırma 200 bine yaklaşan nüfusuyla üniversitesiyle, sanayisi ve limanıyla gelişmekte olan bir kent. İhtiyaçları çok ancak bizimde belli bir bütçemiz var. Bu bütçeyle hizmet etmeye çalışıyoruz. 2014'ten sonra Büyükşehir Yasası ile beraber hizmet verdiğimiz mahalle sayısı 20'den 54'e çıktı. Sınırlı kaynaklarımızla hepsine yetmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Tolga Tosun'un ardından konuşan Kaymakam Engin Aksakal, Pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalardan dolayı Muhtarlara teşekkür ederek " Muhtarlık görevi çok önemli bir görevdir. Vatandaşla kamu kurumları arasında köprü görevi gören muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor ve bu vesile ile de Muhtarlar gününüzü kutluyorum" diye konuştu. Kaymakam Aksakal'ın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından muhtarlara çeşitli hediyeler verildi. - BALIKESİR