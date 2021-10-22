"Balyoz Planı" davasındaki beraat kararı bozulan 7 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

"Balyoz Planı" davasında aldıkları beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç katılırken, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ile sanıkların yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek basın mensupları alınmadı.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 14 Haziran 2021 tarihli bozma ilamını okudu.

Bozma ilamına karşı görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Semih Duman, sanık avukatlarınca bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itirazın sonucunun henüz gelmediği, bunun davanın esasına etkili olacağı, bu nedenle itiraz sonucunun beklenmesini, bozma kararına karşı görüşünü de dosyanın dönüşünden sonra istenmesini talep etti.

Duruşmada daha sonra bozma ilamına karşı sanıkların beyanları alındı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla beyanda bulunan sanık Çetin Doğan, Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin 2014'te bütün sanıklar için hak ihlali kararı verdiğini, bu mahkemede yapılan yargılama sonucunda tüm sanıkların beraat ettiğini hatırlattı.

Yargıtay ilamında kendisiyle birlikte 7 sanık hakkında, "darbeye teşebbüs" suçunun işlenmediğinin kabul edilmekle birlikte "suç için ittifak" suçlaması yapıldığını belirten Doğan, "Ne var ki kendi içerisindeki maddi hatalar ve çelişkilerle dolu olmasından alelacele hazırlandığı anlaşılan söz konusu ilamın, suçlamaya ilişkin maddi olgularla desteklenen geçerli hiç bir kanıt ortaya koyamadığı açıkça görülmektedir." dedi.

Doğan, seminerde yer alan konuşmalardan cımbızla çekilen bazı bölümlerin, Yargıtay ilamında "suç için anlaşma" eylemine kanıt olarak gösterildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Yargıtay ilamında yer alan atılı suça dayanak yapılan ses kayıtları, seminerde 'Geri Bölge Emniyet Planları' kapsamında, EMASYA planlarının jenerik senaryoda yaratılmış şartlarda tartışılmasından ibarettir. Seminerin bu safhasında yer alan konuşmalardan hangi kritere göre yapıldığı anlaşılmayan iki tümgeneral, iki tuğgeneral ve iki kurmay albayın konuşmalarından adeta cımbızla çekilen bazı bölümler, Yargıtay ilamında 'suç için anlaşma' eylemine kanıt olarak gösterilmiştir. 162 kişinin katıldığı bir seminerde hiçbir kimsenin ruhunun duymayacağı bir darbe planlamasının üstelik kayda alınarak yapıldığını düşünmek izahtan varestedir."

Çetin Doğan, mahkeme heyetinden verdiği beraat kararında direnmesini talep etti.

Söz verilen diğer sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç da direnme kararı verilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Çetin Doğan ile Behzat Balta'nın avukatlarınca, itiraz yetkisini kullanması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderildiğini belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, herhangi bir olumlu veya olumsuz değerlendirme olmadığını belirten mahkeme heyeti, gönderilen dilekçelerin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Sanık Çetin Doğan'ın avukatında açıklama

Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, sanıklardan Metin Yavuz Yalçın'ın bu süreçte vefat ettiği için duruşmaya katılamadığını söyledi.

Duruşmada, Yargıtay'ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu ve daha önce Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan beraat kararına direnilmesi gerektiğini söylediklerini belirten Ersöz, şunları kaydetti:

"Özellikle Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında bu karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. maddesinde düzenlenmiş olan bir itiraz başvurumuz da vardı. Yani bu karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da itiraz etmesini istemiştik. Fakat henüz o dosya geri gelmediğinden dolayı duruşma savcısı, bozma konusunda herhangi bir görüş bildiremeyeceğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eğer bir itiraz gerçekleştirilirse bunun davanın esasına etkisinin olacağını, bu sebepten dolayı da dosyanın dönmesini beklediğini ifade etti."

Beraat eden 236 sanıktan 7'si hakkında itiraz edilmişti

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde, Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.