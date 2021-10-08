Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı - Haberler
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Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Yerel

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırma zeytin hazırlanmasına başlandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

BALIKESİR - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırma zeytin hazırlanmasına başlandı. Toplanan yeşil zeytinler sert bir cisimle kırılırken, su konan kaplardaki zeytinler 3 hafta sonra sofralara geliyor.

Burhaniye'de yeşil zeytin hasadına ve kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı. Kırılan zeytinler su içine konurken, haftada bir suyu değiştiriliyor. 3 hafta sonunda sofralara geliyor. İşyerinin önünde, bir marangozun yaptığı "hamarat" adı verilen tahtayla zeytin kıran Fatih Özkan, mevsimin ilk kırma zeytininin 3 hafta sonra sofralara geleceğini söyledi.

Fatih Özkan, "Kemer bölgesinin zeytinlerinden kırma zeytin hazırlıyoruz. Şu an zeytinlerimizi hamarat olarak adlandırdığımız bir tahta aparatla kırmaktayız. Biz bunu 3 hafta geçtikten sonra soframıza koyuyoruz. Birer hafta arayla 3 kere suyunu değiştiriyoruz. İlk suyuna şeker atıyoruz. Bir hafta güneşte bekletiyoruz. İkinci hafta suyuna tuz atıyoruz. Bir hafta sonra da güneş görmemek üzere kenara alıyoruz. Üçüncü haftada yemeğe başlıyoruz. Kırma zeytindeki peroksik gazı midemizdeki ve bağırsaklarımızdaki sıkıntılı olan durumlarda faydalı. Midemizde ve bağırsaklarımızda birikmiş olan mikrobik şeylerin hepsini atıyor. Bundaki gaz midemizdeki ve bağırsaklarımızdaki sıkıntıların çözülmesinde faydalı oluyor. Sağlık açısından çok büyük değeri vardır. Biz insanlar olarak bunun pek değerini bilmiyoruz. İnşallah bunları insanlara tanıtarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir'den gelen Hüseyin Sezer de, "İzmir'den her yıl olduğu gibi zeytin almaya geldik. Özellikle kırma zeytinin şifalı olduğunu biliyoruz. Çoluk çocuk severek yiyoruz. Burhaniye'mizin kırma zeytini meşhurdur. Herkese tavsiye ederim" dedi.

(FT-EME-MŞ)

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı
İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Son Dakika Haberleri
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