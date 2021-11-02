Balıkesir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile yürütülecek kampanya başladı - Haberler
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Balıkesir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile yürütülecek kampanya başladı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlattığı, "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla yürütülecek kampanyanın Balıkesir'de tanıtımı yapılıyor.

BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlattığı, "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla yürütülecek kampanyanın Balıkesir'de tanıtımı yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kampanya kapsamında hazırlanan görselleri, kent genelinde kamu kurumlarında hizmet binalarının giriş, çıkışları ile caddelerdeki billboardlara astı. "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı vatandaşlarda da büyük merak uyandırdı.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile uygulanacak kampanya ile trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, kamuoyunda farkındalığın en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

Kampanya için hazırlanan görsellerin otogar, havalimanı, alışveriş merkezleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bulunması sağlanacak.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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