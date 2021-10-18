Bakan Yardımcısı Şensoy'dan Okul Ziyareti

KARABÜK (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, TSO Başkanı Mehmet Mescier, AK İl Başkanı İsmail Altınöz, kurum müdürleri ile birlikte ilk olarak Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Şensoy, Kardemir Kavşağı projesinden etkilenecek atölyelerde incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'tan brifing alan Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy daha sonra Ölçme ve Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek görevli öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Karabük ziyaretinin son bölümünde Mehmet Vergili Fen Lisesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u girdiği sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığının yeni uygulamaya koyduğu ve bakanlığın ana sayfasında yer alan "Yardımcı Kaynaklar" uygulaması hakkında öğrenciler ve öğretmenlere bilgiler verdi.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte öğrencilere kitap hediye eden Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mehmet Vergili Fen Lisesi ziyaretinin ardından ilimizden ayrıldı.

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