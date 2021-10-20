Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle buluştu (2)

DİYARBAKIR (DHA) - 'NEYİN HESABINI SORACAKSIN KILIÇDAROĞLU?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda bir araya geldikten sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleriyle ilgili şöyle konuştu: