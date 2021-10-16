Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık

ANKARA (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde Ankara-İzmir Demiryolu Hızlı Tren Projesi'nin Eşme- Salihli kesiminde T01 Tüneli'nin Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Tüneli 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. Bu tünel inşaatıyla, dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Demiryolu Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesimindeki T01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'ne katıldı. Törende Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da yer aldı. Törenin açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında başlattıkları reform sürecinin güçlü ve büyük Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinin en kritik ayağı olduğunu belirtti. AK Parti iktidarı olarak 2003 yılına kadar el değmeyen demir yollarının tamamını yenilediklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, milletin yarım asırlık hayali olan yüksek hızlı trenleri ise bir bir inşa ettiklerini, yenilerini de inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.