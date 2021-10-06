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Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok ne zaman ve nasıl öldü? Bahriye Üçok'un hayatı ve biyografisi!

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Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok ne zaman ve nasıl öldü? Bahriye Üçok'un hayatı ve biyografisi!

Türk tarihçi ve siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni Bahriye Üçok vatandaşlar tarafından Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok neden öldü? Bahriye Üçok ne zaman ve nasıl öldü? soruları ile araştırılmaktadır. Peki, Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok ne zaman ve nasıl öldü? Bahriye Üçok'un hayatı ve biyografisi! işte detaylar...

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni olan Bahriye Üçok'un ölümü günümüzde hala tartışılmaktadır. Bahriye Üçok'un neden ve nasıl öldürüldüğü vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok ne zaman ve nasıl öldü? Bahriye Üçok'un hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

BAHRİYE ÜÇOK KİMDİR?

Bahriye Üçok (1919 - 1990) 1919, Trabzon doğumlu Türk tarihçi ve siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni, Cumhuriyet Senatosu üyesi (1971-1976), Halkçı Parti'den Ordu milletvekili (1983-1987) ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti parti meclis üyesidir.

Ailesi ve eğitimi

Mehmet ve Nadire Bektaşoğlu çiftinin kızıdır. 7 Temmuz 1945 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Coşkun Üçok ile evlenmiş ve 25 Mayıs 1954 tarihinde Kumru isminde bir kızı olmuştur.

İlk ve ortaokulu Ordu'da okuyan Üçok, Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Türk-İslam Tarihi Bölümü'nden alırken, aynı zamanda Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü'ne de devam etti ve bu bölümü de bitirdi. Samsun ve Ankara'da on bir yıl lise öğretmenliği yaptı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Akademik yaşamı

1953 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Aynı zamanda bu fakültenin ilk kadın öğretim üyesidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1957 yılında doktor, 1964 yılında "İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar" adlı çalışmasıyla da doçent olmuştur. Arapça ve Farsça'yı iyi derecede bilen Üçok, Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalarak İslam dinini çağdaş, gerçekçi ve dinin özünde bulunan hoşgörüyle yorumladı. Bu nedenle 1960'lı yıllardan itibaren tehditler almaya başladı ve kendini güvende hissetmediği için akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Siyasi kariyeri

1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjandan senatör seçildi ve böylelikle aktif siyasi yaşama atılarak beş yıl boyunca Cumhuriyet Senatosu divan üyeliği yapmıştır. Siyasi tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden ( Chp ) yana kullanan Üçok, 1977'de CHP'ye katıldı. 12 Eylül'den sonra açılan Halkçı Parti'nin 1983'te kurucu üyesi oldu. Daha sonra 1983 seçimlerinde de bu partiden Ordu milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1986'dan itibaren Sosyaldemokrat Halkçı Parti üyesi oldu ve 1990 Eylül'ünde bu partinin parti meclisi üyesi seçildi.

BAHRİYE ÜÇOK NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Üçok, 6 Ekim 1990 günü Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Köroğlu Caddesi'nde bulunan evine, kargo ile gönderilen kitap paketini saat 16.30'da aldı. Bomba olabileceği şüphesiyle paketi kapısının önünde açmaya çalışırken, paketin içine yerleştirilmiş olan bomba patladı. Ağır yaralı olarak Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Üçok, saat 20:00 sularında burada yaşamını yitirdi. Cenazesi 9 Ekim günü Maltepe Camii'nden kaldırılmış ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmiştir.

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Haber: Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok ne zaman ve nasıl öldü? Bahriye Üçok'un hayatı ve biyografisi! - Haberler
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