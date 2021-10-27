Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Özkan Başkanlığında Yapıldı

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Mehmet Aydın, Fatih Ahmet Kurt, Hacı İbrahim Türkoğlu, Dr. Mehmet Ali Özkan, Faruk Bekarlar ve Aydın Erdoğan, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Kozoğlu, kurum amirleri ve STK'lar katıldı.

Toplantıda; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Yeşilay Konya Şubesi tarafından zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetler hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Vali Özkan; "Ulusal ve İl düzeyinde Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planımız var. Günümüzde zararlı maddeler, en büyük toplumsal riski oluşturmaktadır. Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planımızda, bütün kamu kurum ve kuruluşları Valiliğimizin koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. " dedi.

Zararlı maddelerle mücadele konusunda ebeveynlere büyük görevler düştüğüne değinen Vali Özkan; "Hem madde arzının ve talebinin azaltılması, hem de bu kötü alışkanlığa maruz kalmış kişilerin ve ailelerin rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetler eşgüdüm halinde icra edilmektedir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızı ve gelecek kuşaklarımızı zararlı maddelerden koruyarak sağlıklı bir toplum ile sağlıklı bireyleri yetiştirme hedefimize odaklanmış olacağız. " dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Vali Özkan, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm toplumu bağımlılıktan korumak için her kurumun çok titiz çalışması gerektiğini belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı; katılımcıların öneri ve taleplerinin dile getirilmesi ile son buldu.

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