AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİSAFİRHANESİNİ ADÜ'LÜ KIZ ÖĞRENCİLERE AÇTI

AYDIN (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) eğitim gören ancak yurtlarda yer bulmakta zorlanan kız öğrencilere belediyenin misafirhanesini açarak yeni bir alternatif oluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi misafirhanesini yeniden dizayn ederek villa tipi bahçeli evlerini kız öğrencilere açtı.

Pandemi sonrasında ilk defa yüz yüze eğitime geçmek için okullarına gelen üniversite öğrencilerinden bir kısmı barınma sorunu ile karşılaştı. Bu yönde gelen başvuruları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye çok yakın merkezi bir konumda olan misafirhanesini öğrenciler için hazırladı. Öğrencilerin, tercihine göre, istediği süre boyunca misafirhanede kalabilecekleri bildirildi. Misafirhanede, bir evde ihtiyaç duyulan tüm eşya ve malzemelerin yer aldığı belirtildi. Yatay mimari olarak planlanmış, güvenli, konforlu, ferah ve bahçeli misafirhane, kız öğrencilerle doldu.

Barınma sorunu çeken öğrenciler için sıcak bir yuva oluşturmak için proje geliştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, en temel hak olan barınma konusunda sıkıntı yaşaması bizleri derinden üzüyor. Kalıcı çözümler üretilene kadar, bizler elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Üniversiteye yakın olan bir misafirhanemizi kız öğrencilerimize açtık. Kızlarımızın güvenlikli ve konforlu, sıcak bir yuvaları olacak" dedi.

"KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM?

Büyükşehir misafirhanesine yerleştikten sonra kendini evinde gibi hissettiğini belirten öğrenci Reyhan Çereki, "Bir hocam sayesinde burayı buldum. Kendimde bir yurt arama içerisindeydim. Başvuru yaptım, incelendi ve kabul edildi sonrasında da geldim ve yerleştim. Memnunum, okula ve şehir merkezine yakınlığı ile güvenlikli bir yer olması bakımdan oldukça güzel. Bu şekilde olabileceği hayalini kurmuyordum. İnsana bir ev havası veriyor. Misafirhanenin bahçesinde rahat bir şekilde kitap okuyabiliyoruz. Burası bence Aydın'ı temsil ediyor. Fotoğraflarını arkadaşlarım ile paylaştım, oldukça şaşırdılar. 'Villada mı kalıyorsun' dediler. 'Hayır, Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunda kalıyorum' dedim. Herkes şu an burada olmak istiyor. Evin içi yurtlar gibi değil, oldukça modern. Amerikan mutfağı var. Öğrencilere böyle bir yer yapıldığı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Misafirhanede kalan bir başka öğrenci Yasemin Şimşek, "Burası geniş ve ferah. Kız öğrenciler için özel tasarlanmış. Kadın olmak ve barınmak çok zor. Bu şartlar altında düşündüğümüz zaman belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmayı ben beğendim" diye konuştu.