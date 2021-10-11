Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu - Haberler
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Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

AVCILAR'da oturan Esra Yıldız, evinde boğazı kesilerek öldürülürken, eşinin içinde kan izleri görülen otomobili yanmış halde bulundu.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da oturan Esra Yıldız, evinde boğazı kesilerek öldürülürken, eşinin içinde kan izleri görülen otomobili yanmış halde bulundu.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Sevgi Sokak'ta bulunan binanın birinci katında meydana geldi. Komşularının ifadesine göre birinci kattan kadının bağırma sesleri geldi. Komşuları Nurettin Yıldız ile eşi Esra Yıldız arasındaki kavgadan kaynaklandığını düşündü. Bir süre sonra iki kişi koşarak binadan uzaklaştı. Saat 03.00 sıralarında Esenyurt'taki Haramidere Kavşağı'nda Nurettin Yıldız'a ait 34 KA 976 plakalı otomobil yanmaya başlarken görüldü. Sevk edilen itfaiye, otomobildeki yangını söndürdü. Yapılan incelemede otomobil sahibi bulunmazken araçta kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrılarak içeri girildi. Ekipler, Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Esra Yıldız'ı kim veya kimlerin öldürdüğünü tespit etmek amacıyla güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde biri kapüşonlu, diğeri şapkalı iki kişinin binadan hızla ayrıldığı görüldü.

Karşı binada oturan Ali Burhan Simsar, Nurettin Yıldız ile eşini tanıdıklarını, olaya anlam veremediklerini söyledi.

Polis yanan otomobilin bulunduğu bölgede Nurettin Yıldız'ı ararken bir ipucu bulamadı. Çiftin Taksim'deki bir otelde birlikte çalıştığı kaydedildi. Olayı aydınlatmak amacıyla Avcılar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.


Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu - Haberler
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