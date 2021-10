Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası tamamlandı

ISPARTA (Habermetre) - Biniciler Isparta'nın parkuruna hayran kaldılar

Türkiye Binicilik Federasyonu organizasyonu ve Isparta Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde Isparta Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası hafta sonu gerçekleştirildi. 2 gün süren şampiyonada 20, 40, 60, 80 ve 105 km ile ayrıca çocuklar için de 10 km başlangıç koşusu düzenlendi. Düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katıldığı ödül töreninde biniciler, Isparta'nın Türkiye'deki en iyi parkura sahip olduğunu söylediler.

Düzenlenen ödül törenine ailesiyle birlikte katılan, tüm sporcuları kutlayan ve 80 km'de düzenlenen Isparta Belediye Başkanlığı Kupasını kazanan Ömer Yıldız'a kupasını veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, binicilik sporu için mevcut altyapının daha da iyileştirileceğini belirterek, alınan dereceden dolayı tebriklerini iletti.

Isparta'daki spor alternatiflerinin her geçen gün çoğaldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporun sağlık, insan hayatı, gençlik ve gelecek ile toplum için önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 77 atın yarışlara katıldığını aktaran Başkan Başdeğirmen bu şampiyonayı çok sayıda da kişinin izlediğini dile getirdi. Başdeğirmen, "Kalabalık bir misafir topluluğunu şehrimizde ağırladık. Isparta'nın her türlü etkinlikte payı olduğunu göstermek hem de şehrimizin bilinirliğini artırmak için çok güzel bir çalışma. Misafirlerimiz Isparta'yı çok beğendiklerini anlattılar. Binicilerimiz parkurdan oldukça memnun kaldılar. Ümit hocanın burada vermiş olduğu emek çok önemli. Emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Alternatif bir spor olarak atçılığın şehrimize girmesi, sevilen hale gelmesi, Isparta'da yaklaşık 15 tane at çiftliği oluşması memnun edici" dedi.

Spor denince ilk akla gelenin futbol olduğuna vurgu yapan Başkan Başdeğirmen, "Alternatif spor dalları için de bize gelen her türlü talebi değerlendiriyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz. Derece alan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum, kutluyorum. Seneye çok daha güzel bir etkinlik düzenleneceğine inanıyorum. Bu etkinliğin içerisinde belediyemize ait bir kupanın olması da bizi son derece memnun etmiştir" şeklinde konuştu.

Şampiyonayı 105 km'de birinci bitiren Erkan Demir ve dereceye girenlerin kupa ve ödüllerini takdim eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelecek yıllarda yapılacak organizasyonlarda daha güzel, daha fazla katılımla yarışmaların tertip edileceğini söyledi. Vali Seymenoğlu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tüm derece alan, sağlıklı at koşturan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Allah kaza bela vermesin, bundan sonraki yarışmalarda da sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter'de düzenlenen şampiyonaya ilişkin bilgiler verdi. Yeter, Isparta Belediyesinin destekleriyle şampiyonayı 77 atın katılımıyla kazasız bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Sporcularımızın intibaları çok iyi. Parkurdan oldukça memnun kaldılar. Bir sonraki yarışmada daha yüksek katılımlı, geniş kapsamlı Türkiye Şampiyonluklarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şampiyonayı 105 km'de birinci bitiren Erkan Demir de binicilik sporuyla ilgili bilgiler verirken, at biniciliğinin her geçen gün sevilen bir spor haline geldiğini belirtti. Demir, "Bugün de 105 km'de şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum. Şampiyonada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Isparta'daki parkur Türkiye ve Balkanlarda yapılan müsabakalardaki parkurlardan şu ana kadar gördüğüm en güzel parkurdu diyebilirim. Çok güzel bir parkurdu, çok iyi çalışılmıştı, emek verilmişti. O emeğin karşılığı da bugüne yansıdı. Buradan herkes mutlu ayrılıyor, atlarımız zarar görmedi. Gayet sağlıklı bir şekilde müsabakayı bitirdik" şeklinde konuştu.

Şampiyonada 80 km'de düzenlenen Isparta Belediye Başkanlığı Kupasının sahibi Ömer Yıldız da at biniciliğinin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Yıldız, birçok ilde yapılan yarışmalarda koştuklarını ancak Isparta'nın parkurunun çok iyi olduğunu aktardı. Yıldız, "İlk parkurda çok güzeldi, yeni bir parkur çizilmiş. Toprak bir parkur, sağlıklı ve çok memnun kaldık. Bu spor için lazım olan bir parkur" dedi.

Isparta Atlı Spor Kulübü öğrencisi olan ve 40 km'de birinciliği elde eden Ali Emre Karabacak da şehri temsil eden bir sporcu olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yine 10 km'de başlangıç koşusunda yer alan ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hüseyin Ege Özbek de at binmenin güzel bir his olduğunu dile getirdi.

