Atatürk'ün nadir görülen fotoğrafları Akbatı'da sergilenecek - Haberler
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Atatürk'ün nadir görülen fotoğrafları Akbatı'da sergilenecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Atatürk'ün nadir görülen fotoğrafları Akbatı'da sergilenecek

Akbatı, Gazeteci-Yazar Erkan Özmen'in Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan şimdiye kadar çok az görülmüş en özel fotoğrafların yer aldığı "Atatürk'ü Anarken" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

Akbatı, Gazeteci-Yazar Erkan Özmen'in Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan şimdiye kadar çok az görülmüş en özel fotoğrafların yer aldığı "Atatürk'ü Anarken" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, 29 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Akbatı, Gazeteci-Yazar Erkan Özmen'in arşivinden seçilmiş en özel fotoğrafların yer aldığı "Atatürk'ü Anarken" sergisine ev sahipliği yapıyor. Özmen'in uzun yıllardır özenle arşivlediği fotoğrafların yer aldığı sergi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle ziyarete açılacak. Atatürk'ün eşsiz fotoğraflarının de yer aldığı sergi, 12 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini duygu dolu bir yolculuğa çıkaracak.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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