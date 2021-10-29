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Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde asker konvoyunda otomobilin sürücü koltuğunu terk ederek tavan kısmına oturan ve çalan müzik eşliğinde oynayan genç "bu kadarına da pes" dedirtti.

Asker eğlenceleri sırasında zaman zaman tehlikeli görüntüler ortaya çıkıyor. Sakarya'daki bir asker eğlencesinde bilinçsizce hareket eden şahıs ise yürekleri ağza getirdi.

ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKIP DANS ETTİ

Arifiye ilçesinde bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler asker konvoyunda çekildi. Konvoyda seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyonu bırakarak aracın dışına çıktı. İlerleyen aracın dışında çalan müzik eşliğinde oynamaya başlayan genç, bir süre sonra otomobilin tavan kısmına oturdu. Yaptığı hareketler ile hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan gencin duyarsız hareketi ise konvoyda ilerlemekte olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

TRAFİĞİ DE TEHLİKEYE ATTI

Trafiği tehlikeye atan ve adeta ölüme meydan okuyan genç sürücü bu anları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Görüntülerde ilerleyen aracın sürücü koltuğundan dışarıya çıkan gencin müzik eşliğinde oynadığı anlar yer aldı.

Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yüreği ağza getiren dakikalar

Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yüreği ağza getiren dakikalar

Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yüreği ağza getiren dakikalar

Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar

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