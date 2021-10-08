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Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da yaşayan Mehmet Adıyaman, korona virüs aşısına inanmadığı için yaptırmadığını ve hastalığa yakalandıktan sonra pişman olduğu belirterek. "Aşımı olsaydım hastalığı daha rahat atlatırdım" dedi.

ADIYAMAN (İHA) - Malatya'da yaşayan Mehmet Adıyaman, korona virüs aşısına inanmadığı için yaptırmadığını ve hastalığa yakalandıktan sonra pişman olduğu belirterek. "Aşımı olsaydım hastalığı daha rahat atlatırdım" dedi.

Vak'a sayılarının ülke geneline göre yoğun olarak seyrettiği Malatya'da aşılama çalışmaları sürerken, hastanelerde de enfekte hasta yoğunluğu yaşanıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs servisinde tedavi gören 42 yaşındaki Mehmet Adıyaman, Covid-19 aşısı yaptırmadığı için pişmanlık duyduğunu söyleyerek, "15 gün ağır geçirdim ama aşımı olsaydım daha rahat atlatırdım" dedi.

"Koronaya inanmıyordum"

Daha önce herhangi bir rahatsızlığının olmadığını ve korona virüse inanmadığını ifade eden Mehmet Adıyaman, "Daha önce koronaya yakalanmadım ve inanmıyordum. Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Olmaz herhalde diyordum yakalandım. Çok ağır geçirdim. Keşke aşımı olsaydım. Bu kadar ağır atlamazdım" şeklinde konuştu.

"Sevdiklerinizle daha iyi zaman geçirmeniz için aşınızı olun"

Hastalığı çok ağır geçirdiğini ve aşının önemini çok iyi anladığını vurgulayan Adıyaman, "Aşımı olsaydım, hastalığı daha rahat geçirirdim. Bir iki hasta geldi aşılarını olmuşlardı buradan rahat çıktılar. Aşı bu işte, çok önemli. Yani aşınızı olun. Sevdiklerinizle daha iyi zaman geçirmeniz için. Sağlık çalışanların daha rahat olması için aşımızı olalım hem onlar rahat etsin biz de rahat edelim. Lütfen aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor

Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor

Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor

Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor
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