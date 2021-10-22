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Aşçı, garsonu bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Aşçı, garsonu bıçaklayarak öldürdü

KONYA'da, gazinoda aşçı olarak çalışan Mustafa Demirel (60), kendisine küfrettiği iddiasıyla garson Kemal Akdeniz'i (56) bıçaklayarak öldürdü.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - KONYA'da, gazinoda aşçı olarak çalışan Mustafa Demirel (60), kendisine küfrettiği iddiasıyla garson Kemal Akdeniz'i (56) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Demirel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Ekim günü saat 04.00 sıralarında, Meram ilçesi Sahib Ata Mahallesi'nde bulunan gazinoda meydana geldi. Mustafa Demirel ile Kemal Akdeniz arasında, gazino önünde tartışma çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzerine mutfağa giden Demirel, aldığı bıçak ile kendisine küfrettiği iddiasıyla Akdeniz'i bıçakladı. Kanlar içinde kalan Akdeniz, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Mustafa Demirel ise ilk ifadesinde "Olay küfürleşme nedeniyle oldu. Pişmanım" dedi. Demirel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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