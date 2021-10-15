Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 599. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR 599. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın ihanet edip, etmediğini sorguluyor!

Ekibimiz Bora'yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora'nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir. Harun, Bora'nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan'a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder.

Burak, hastanenden çıkmış ve evine geri dönmüştür. Aslı, kardeşi Burak'ı kaçıran kişinin aynı zamanda babasını şehit eden kişinin kerim aslan olduğunu öğrenmiş ve intikam isteği ile yanıp tutuşmaktadır. Vildan ve Kerim'in de bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Vildan'ın adamı yaralı yüz tekrar Burak'ın peşine düşer.

Leyla'yı, Nazif'in elinden kurtarmak için, Nazif'in isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif'e teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında ekibimiz olay yerine baskın yapar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 15 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

ARKA SOKAKLAR 599. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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