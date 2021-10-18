Arif Şentürk Rumeli Türküleriyle OKM'de

ORHANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Rumeli türkülerine hayat veren usta sanatçı Arif Şentürk, Adapazarı Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 22 Ekim Cuma günü saat 20. 00'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Rumeli Türkülerini Seslendirecek

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova şehrinde doğan, Türk Halk Müziğinin yaşayan efsanelerinden Arif Şentürk, Orhangazi Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Şentürk, vereceği konserde Rumeli Türkülerini seslendirecek.

Biletler Adapazarı Belediyesi'nde

Adapazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleşecek konserin biletlerinin, 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 17. 30 itibarıyla Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Ofisi'nden temin edilebileceği belirtildi.

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