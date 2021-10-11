Son Dakika: 2021-2022 Eğitim yılı ile ilgili Açık Öğretim Lisesi gelişmeleri yaşanıyor. AÖL öğrencileri ise yeni haberler i yakından takip ediyor. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresi uzatıldı. Öğrenciler ise açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor araştırmasına geçti. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2021! İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AÖL SINAVLARI, KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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