Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
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Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da restoranda iki grup arasında köpek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, arkadaşı da ağır yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da restoranda iki grup arasında köpek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, arkadaşı da ağır yaralandı. Oğlunun cenazesini teslim almaya gelen baba gözyaşı döktü.

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yüksel (34) ve arkadaşı Metehan Gözükara (28) restoranda birlikte yemek yerken Metehan Gözükara'nın köpeği orada bulunan gruptan birine dokundu. Abdestinin bozulduğunu iddia eden şahıs ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tabancasını çeken 3 kişilik gruptan bir şahıs Mehmet Yüksel'i göğsünden vururken, Metehan Gözükara'yı da vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılardan Yüksel, yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Yüksel'in babası Tacettin Yüksel ve yakınları, bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na oğlunun cenazesini almaya geldi. Uzun süre gözyaşı döken babayı yakınları teselli etti. Mehmet Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü. - ANTALYA

Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da 'köpeğin bana değdi' kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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