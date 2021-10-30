ANTALYA'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

ANTALYA (DHA) - ANTALYALILAR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve Kıraç konseri on binlerce Antalyalının katılımıyla gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı için düzenlediği fener alayına katılan binlerce vatandaş, Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kilometrelerce yürüdü. Ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyen kalabalık Cumhuriyetin 98'inci yılını heyecanla ve gururla kutladı. Fener Alayı'na evlerinin balkonlarından ve iş yerlerinin önünden bayraklarıyla ve alkışlarıyla destek veren Antalyalılar Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Meydanda Antalyalılara seslenen Cumhuriyet İçin El Ele Platformu Sözcüsü İbrahim Daş, Cumhuriyet Bayramı'nı adına yakışır şekilde kutladıkları için vatandaşlara teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de coşkulu kutlama programı için teşekkür eden Daş, şöyle konuştu:

"100 yıl önce kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle omuz omuza vermiş ve başarmış bir milletin çocukları olarak diyoruz ki Cumhuriyet fazilettir, Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet hak, hukuk, adalettir. Cumhuriyet halkın egemenliği ve tam bağımsız Türkiye demektir. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet."

BAŞKAN BÖCEK CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLADI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise elinde Türk bayrağı ile sahneye çıkarak Antalyalıları selamladı. Cumhuriyet'in 98 yıl önce özgürlük ve bağımsızlık için yakılan bir meşale olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Aydınlanmanın adı, kimsesizlerin kimsesi, mücadele eden halkın sesidir. Cumhuriyet laikliktir, bir halkın özlemidir, emektir, namusuyla kazançtır, ülkenin kalkınmasıdır. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. En büyük devrimdir. Her 29 Ekim bize inanmayı, var olmayı, bitti denilen yerden yeniden başlamayı hatırlatır. Millet olmanın, özgür olmanın, biz olmanın gücünü anlatır. İmkansızın mümkün olduğu gündür bugün. Bizi ulus, toprağı vatan yapan gündür bugün. Hepimize kutlu olsun" dedi. Cumhuriyet meşalesini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da yad eden Başkan Böcek "Attığımız her adımda Ata'mızın izinden gitmeye ve Cumhuriyetin ilkeleriyle yürümeye devam edeceğiz. Yüzümüzü hep aydınlığa, özgürlüğe ve daha güzel yarınlara çevireceğiz. İyi ki varsın Cumhuriyet" dedi.

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Çetin Osman Budak ve Aydın Özer ile CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ve Cumhuriyet İçin el Ele Platformu Sözcüsü İbrahim Daş sahneye çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran Antalyalıları selamladı.

CUMHURİYET KOROSU KIRAÇ'A EŞLİK ETTİ

Konuşmaların ardından rock müziğinin güçlü sesi Kıraç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Korosu sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binler Kıraç ve Cumhuriyet korosunun seslendirdiği marşlar ile coştu. Kıraç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet korosu konsere "Biz Atatürk Gençleriyizö marşıyla başladı. Konserde sırasıyla İzmir Marşı, Ankara Marşı, Vatan Marşı ve Plevne Marşı ile devam etti. Kıraç koro ile son olarak Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa isimli şarkıyı seslendirdi.

Marşların ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet korosu adına koro şefi Fatma Kalmaz'a çiçek takdim etti. Başkan Böcek Kıraç'a da çiçek ve Atatürk tablosu hediye etti.