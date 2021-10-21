Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı

BURSA (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülderen Yeşildağ (40) ile ilgili karar, Bursa Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı. Bursa'daki kadın platformu üyelerinin Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için cumartesi günü yürüyüş yapacakları duyuruldu.

Olay, geçen yıl eylül ayında Gemlik'in Cihatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşildağ, annesi Fatma Yeşildağ'ı (70) evde, odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde yaşayan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali Gülderen'e evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ tutuklandı.

Avukatı Mustafa Ercan Tuncel, verilen kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söylerken Bursa'daki kadın platformu üyeleri, cumartesi günü, Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için yürüyüş yapacaklarını belirtti.