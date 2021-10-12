Anadolu Üniversitesi'nde

T. C. İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek adına hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin eğitim duraklarından biri Anadolu Üniversitesi oldu. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilen eğitimde Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Mehmet Ali Avcı, üniversite personeliyle bir araya geldi.

Avcı: "Madde bağımlılığında da erken teşhis önemli"

Eğitimde polis memuru Mehmet Ali Avcı uyuşturucu maddeleri tanıtarak katılımcıları bilgilendirdi. Özellikle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ayrımı, bağımlılık oranı ve bunların nasıl fark edilip ne tür önlemler alınacağı hususunda bilgilendirmelerde bulunan Avcı konuşmasının devamında bağımlılık yapıcı maddelerin tedavi sürecine de değindi ve: "Günümüzde bunun en basit örneğini 'tıp içi bağımlı' olarak nitelendirdiğimiz, doktor tavsiyesiyle kullanılan ilaçların bilinçsiz tüketilme durumunu örnek verebiliriz. Öncelikle her hastalıkta olduğu gibi madde bağımlılığında da erken teşhis önemli. Eğer şüphe duyduğunuz bir hareketle karşılaştıysanız veya çocuğunuzun normalde taşımayacağı herhangi bir eşyayı çantasında bulduysanız bu durumları boş vermek yerine bir adım atabilirsiniz. Madde bağımlılığıyla mücadelenin içindeyseniz, tedavi süreçlerinin imkanlar dahilinde sıklıkla kullanmalı ve takip etmelisiniz. Halihazırda Eskişehir tedavi süreçleri ve kapasitesi bağlamında oldukça iyi bir konumda. " diyerek konuşmasını sonlandırdı.

2020 yılında hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi ile bağımlılığa sebep olan maddelerin daha yakından tanıtılması ve gençlerin bu tür maddelerden uzak durması, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasını amaçlanıyor. Proje Türkiye'nin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak hizmet etmeye devam ediyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri