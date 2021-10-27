Amerikalı turistler, Osmanlı saray mutfağı yemeklerine hayran kaldı

EDİRNE (DHA) - TÜRKİYE'ye gastronomi turizmi için gelen 10 Amerikalı turist, 'lezzet yolculuğu' için geldikleri Edirne'de, ilk kez tattıkları Osmanlı saray mutfağı yemeklerine hayran kaldı. Rehber Ayşem Erginoğlu, Osmanlı saray mutfağının çıkış noktası olan Edirne Sarayı yemeklerinin kafileyi çok şaşırttığını belirterek, "Bu kadar tarih ve yemek kültürü beklemiyorlardı. Bu onları çok şaşırttı" dedi.

Amerikalı 10 turist, 'lezzet yolculuğu' yapmak üzere geldikleri Türkiye'de ilk olarak İstanbul'a uğradı. Buradan, turla Edirne'ye gelen turistler kentte bir restoranda Osmanlı saray mutfağından bugüne gelen yemeklerin tadına baktı. Ayva kalye, ördekli kandilli mantı, mamzana ve bademli baklava gibi lezzetlerin bulunduğu masada Sefarad mutfağından da peynirli kabak dolması misafirlere sunuldu.

Edirneli yemek araştırmacısı Müşerref Gizerler de kentin çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu dile getirerek, "Farklı kültürlerin etkileşimleriyle rafine olmuş çok zengin bir mutfak. Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar esintileriyle birleşen Türk mutfağının mutlak surette tanıtılması ve konukların bu mutfakta ağırlanması gerekiyor. Lezzetlerimiz biliniyor ancak ticari anlamda çok öne çıkmış değil. Günümüzde artan değer turizm değeri. Edirne zaten tarihi eserleriyle, doğasıyla, coğrafi yapısıyla, geçmişten gelen değerleriyle turizmin bir cazibe merkezi. Ancak mutfak lezzetleriyle birleşirse bu daha tatlanacaktır ve biz de Gaziantep gibi, Hatay gibi, Adana gibi mutfağımız anılacaktır" diye konuştu.