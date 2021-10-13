AMERİKALI TURİST OTEL ÇALIŞANINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AMERİKALI TURİST OTEL ÇALIŞANINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de otelde kalan Amerikalı turist Edward W. önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti.

ŞİŞLİ'de otelde kalan Amerikalı Turist Edward W. önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti. Olay yerine gelen polislere de direnen Edward W. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay günü turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir otelde kalan Amerikalı turist Edward W. odasından inerek resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Bunun üzerine otel çalışanı Şenol K. ile Amerikalı turist tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Turist bir süre otel içerisinde Şenol K.'yı darbetti. Çalışan kendini dışarıya atarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, çalışanı sokakta da yakalayarak darbetmeye devam etti. Çevredeki iş yeri çalışanlarından Emre B. kavgayı ayırmak için müdahale etse de başarılı olamadı. Turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSLERE DE ZORLUK ÇIKARTTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere de direnen Edward W., güçlükle polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Edward W. buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zaman zaman sokakta bulunan esnafla da sorun yaşadığı belirtilen Amerikalı turistin otelden ayrıldığı, darbedilen otel çalışanı Şenol K.'nın da izne çıkartıldığı öğrenildi.

ADAM 2 METRE BOYLARINDA ZAPT EDİLMİYORDU

Kavgaya müdahale eden Emre B., Edward W.'nin uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini iddia ederek Şenol ağabey bir günlük buraya yardıma gelmişti. O gecenin sabahında, onunla tartışırken gördüm. Ben de tartışmayı ayırmak istedim. Şenol ağabeyin İngilizcesi yoktu, benim vardı. Adamı biraz sakinleştirdim daha sonra kendi dükkanıma geldim. Sonra bağrışmalar başladı. Bir baktım Şenol ağabeyi darbetmeye başlamış. Elinde bir laptop var. Onu kırıp parçalarken kendini kesmeye başladı. Olay dışarıya taşındı, Şenol ağabeyi yerde sürüklenirken, 'Emre yardım et' diye bağırdı. Vicdanen rahatsız oldum. Başta ayırmaya çalıştım. Adam 2 metre boylarında zapt edilmiyordu, Amerikan askeriymiş galiba. Ben de ayırırken 3 parmağımı kırmaya çalıştı. O acıyı aldıktan sonra ben de darbetmeye başladım. Ayırma amaçlı gittim ama kendini savunamayacak yaşlı adamı darbettiğini görünce dayanamadım. Ben de onu darbetmeye başladım. Uyuşturucu krizine girmişti kendisi. Devamlı titriyordu. Ruh sağlığı sanırım yerinde değil. Bir şeyler söylüyorum anlamıyor diye konuştu.

AMERİKALI TURİST OTEL ÇALIŞANINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

AMERİKALI TURİST OTEL ÇALIŞANINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

AMERİKALI TURİST OTEL ÇALIŞANINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

AMERİKALI TURİST OTEL ÇALIŞANINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da taksici eziyeti sürüyor! Kendi teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı

İstanbul'da taksici eziyeti sürüyor! Kendi teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Tarkan Müge Anlı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AMERİKALI TURİST OTEL ÇALIŞANINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:14:32. #1.12#